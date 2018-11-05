Bağdat Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi. Alınan bilgiye göre, cumartesi gecesi Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Bülent A.Y, polis kamerasına yakalandı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü Bülent A.Y'nin drift yaptığının tespit edilmesi üzerine şahıs, trafik ekiplerince durdurularak işlem yapıldı. Evrak kontrolü yapılan sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesilerek, ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücü Bülent A.Y, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Caddede drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza
Bağdat Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi, sürücünün ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz