Mehmet Irak, 10 Kasım’da başvuracak

AKP'den Körfez Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvuruda bulunması beklenen Mehmet Irak, başvuru tarihini açıkladı. Irak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 10 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da aday adaylığı başvurusunu Körfez ilçe teşkilatından yapacağını duyurdu. Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı olan Irak, görkemli bir adaylık başvurusu yapmaya hazırlanıyor.