AKP'den Körfez Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvuruda bulunması beklenen Mehmet Irak, başvuru tarihini açıkladı. Irak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 10 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da aday adaylığı başvurusunu Körfez ilçe teşkilatından yapacağını duyurdu. Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı olan Irak, görkemli bir adaylık başvurusu yapmaya hazırlanıyor.
Bugün 09:40 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:10 TSİ )
Mehmet Irak, 10 Kasım’da başvuracak
AKP'de aday adaylığı başvuruları başladı. KAI Vakfı Başkanı Mehmet Irak 10 Kasım Cumartesi günü aday adaylığı başvurusunda bulunacak. Aday adaylığı başvuruları 12 Kasım’a kadar devam edecek.
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Bugün 09:40 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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ahmet - YOKSUNUZ....
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