Uzun zamandır Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatan AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Yeniyalı Mahalle Başkanı Sema Güler'in annesi Melahat Uzuner’den acı haber geldi. Uzuner, doktorların tedavilerine yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi. Melahat Uzuner'in cenazesi bugün (pazartesi) Körfez ilçesinde bulunan Hacı Osman Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
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AKP'li başkanın acı günü!
AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Yeniyalı Mahalle Başkanı Sema Güler'in annesi Melahat Uzuner, hayatını kaybetti.
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Yorumlar
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Yılmaz Karhan - ALLAH RAHMETIYLE MUAMELE ETSIN
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