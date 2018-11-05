Doğan’dan iki iş yerine belge

Kuruçeşme Fatih Mahallesi 38. Sokakta faaliyet gösteren Has Mahsul isimli işyeri ile Doğan Mahallesi Şehit Yavuz Sokakta bulunan Şener Pastanesi’ne örnek işyeri belgelerini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan verdi. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün belirlediği kriterlere uydukları için belge almaya kazan kazanan örnek işyerlerine bizzat giderek belgelerini teslim eden Başkan Doğan “ hedefimiz şehrimizdeki bütün işyerlerinin örnek olmasıdır” dedi.

BİZ DE MUTLU OLUYORUZ

Şener Pastanesi sahibi Şener Elyıldırım ile Has Mahsul sahibi Cüneyt Çolak’ı tebrik eden Doğan “hijyen, temizlik, işyeri tertip düzeni, müşteriye ilgi, alaka gibi kriterlere uyan işyerlerine örnek işyeri belgesi veriyoruz. 4-5 yıldan beri yaptığımız uygulama ile şimdiye kadar 70’den fazla işletmemiz bu belgeyi almaya hak kazandı. Belgeyi almaya hak kazanan iş yeri sahiplerini ve çalışanlarını kutluyor ve teşekkür ediyorum. Örnek işyeri sayısı ne kadar çok olursa biz de o kadar çok mutlu oluruz” dedi.