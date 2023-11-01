Giden gidene, 10 ayda 2 bin 541 doktor başvurdu

Yurt dışında çalışmak için TTB'den “İyi Hal Belgesi” için başvuran doktor sayısı sürekli artıyor. TTB Ekim ayında 256 başvuru yapıldığını belirterek, yılın ilk on ayı ile ilgili şu bilgileri paylaştı.“TTB’ye ‘İyi Hal Belgesi' başvuru sayısı; Ekim ayında 256, 2023’ün ilk 10 ayında 2 bin 541 oldu. Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda' uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.”
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.