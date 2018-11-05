Kocaelispor'a yardım kampanyasında fiyasko devam ediyor

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasi parti il başkanları, oda başkanları, Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile 13 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" adı altında başlatılan yardım kampanyası sonucunda bugün itibariyle 155.242,47 TL yardım toplandı. Geçen hafta açıklanan sayının üzerine sadece 17 liralık artış olması dikkat çekerken, kampanya 13 Kasım'da sona erecek.

Kocaelispor’a bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar için banka bilgileri şu şekilde:

Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesinde açılan 40176402-5039 Hesap No ve İBAN No: TR 160001002424401764025039