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Galatasaray, Almanya deplasmanında

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında yarın Schalke 04'e konuk olacak.

Galatasaray, Almanya deplasmanında mask
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İskoç hakem görev alacak

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

Sarı-kırmızılılarda sakat futbolcuların durumu

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak. Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges'in durumları ise belirsizliğini koruyor.

Son 4 resmi maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı. Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Alman ekibinde 3 eksik

Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.

Bugün 10:46 TSİ AA İstanbul- Spor

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