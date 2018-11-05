Uslu: Herkesin şahit olduğunu inkar etmenin anlamı ne?

Kirazlıyalı Kurucu Belediye Başkanı, Cevdet Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Bozkurt Uslu’yu hedef almıştı. Şahin, Bozkurt Uslu’nun babasını da tanımadığı ve Bozkurt Uslu’nun kendi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığını iddia etmişti. İşte bu açıklaya Bozkurt Uslu’dan cevap geldi.

MECBUR BIRAKILDIM

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Körfez Belediye Başkan Aday Adayı şunları söyledi: ‘’Bazı şeyler sizi mecbur bırakır diyerek ve üzülerek açıklamamı paylaşıyorum. Büyüdüğüm, çocuklarımın doğup yetiştiği, özellikle rahmetli babamın çok emek verdiği Körfez ilçeme Belediye Başkan Aday Adayı oldum ve aylardır sahada çalışıyorum.

MESNETSİZ İDDİALAR

Bu süreçte birlik beraberlik içinde olmayı sağlamaya çalışırken ve bu doğrultuda çok yol almışken; Kirazlıyalı Eski Belediye Başkanımız Sayın Cevdet Şahin şahsıma yönelik mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. Bunu epeydir basın aracılığıyla da yapmaktadır. Yanında yetiştiği rahmetli babam ve arkadaşlarını, beraber büyüdüğü beni ve kardeşlerimi tanımazlıktan gelmektedir. Bunları yaparken de kendisini ortaya koymadan; cesaret etmeden ve aday olmadan, varsa önemli bir emeği kendisi kullanmadan yapmaktadır.

KİMİN EMEĞİNİ ÇALMIŞIM!

Ayrıca resmi iki aday adayı birbirlerine karşı son derece saygılı şekilde süreci yürütmekteyiz. Partimizin ilçemizdeki bir diğer çok önemli değeri olan Meclis Üyemiz Tayfun Balıkçı da birleştirici bir tavır içindedir. Körfez, bu birlik sayesinde mutlaka kazanılacaktır. CHP Gençlik Kollarında yetişmiş, il sekreterliği ve il başkanlığı yapmış, Seçim ve Referandum Koordinasyon Kurullarında, ADD ve Sivil İnisiyatif Kurullarında Başkanlıklar yapmış Bozkurt Uslu kimin emeğini çalmıştır ki; Sayın Cevdet Şahin’in emeğini çalsın?

BÜYÜKLERİNİ TANIMIYOR

1965 yılından bu yana Petkim’in tüm harcını karmış, 1969 yılında Petrol-İş Sendikasını arkadaşlarıyla birlikte kurmuş, 1965’ten beri rahmetli Hüseyin Avni Şirin Başkanımızın yakın dava arkadaşı, Meclis Üyesi, Başkanvekili rahmetli babam Mehmet Hayri Uslu’yu tanımadığını iddia eden Sayın Cevdet Şahin o dönemlerde nasıl belediye başkan yardımcılığı yapmıştır ki; ona yol veren büyüklerini tanımamaktadır?

BABAMIN MİSAFİRİ OLMUŞTU

Beldemiz Yarımca’nın uzun yıllar futbol takımı kaptanı olan ben ve yelken sporunda Türkiye dereceleri alarak beldemizi başarıyla temsil etmiş kardeşlerimle birlikte büyümüş olan Sayın Cevdet Şahin; Marmaris’teki otelimiz kurulduğunda bizi ziyarete geldiğini ve babamın misafiri olduğunu da büyük bir ihtimalle unutmuş olsa gerek. Tıpkı babamın kendisine nikahında şahitlik ettiğini unuttuğu gibi.

ANLAŞILIR TUTUM DEĞİL

Sayın Cevdet Şahin’le ilgili kendisinin çarpıttığı sözlerimin amacı; kendisini sakinleştirmek, ortak geçmişi hatırlatmak, içine düştüğü enaniyet duygusundan kurtarmak ve el birliğiyle geleceği kazanmak içindi. Benim iyi niyetli sözlerimin kendisi tarafından çarpıtılarak kamuoyuna yanlış mesajlar verilmesi bizim anlayabileceğimiz bir tutum değildir. 1965’ten bu yana binlerce hemşerimizin, partilimizin, eşimizin dostumuzun şahit olduğu bu gerçekleri inkar etmenin amacı nedir? Kime ne katkı sağlar!

HERKESE İHTİYACIMIZ VAR

Gerçek olan, bu gereksiz süreçlerin enerjimizi aldığı ve partimize büyük sıkıntılar yarattığıdır. Çabamız yıllardır süren bu alışkanlıkları yenmek, zihniyeti dönüştürmektir. Önümüzdeki süreçte herkese ihtiyacımız vardır. Ancak partimize ve insanlığımıza layık olmak aslolan doğrumuzdur. Bu gereksiz süreci kendi adıma bitiriyor; Körfez’i geri alacağımıza olan büyük inancım ile saygılar sunuyorum.”