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Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Güzel istifa edecek!

AKP'de belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvuru yapacağı öğrenilen Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel görevinden istifa edecek.

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AKP'de belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvuru maratonunda belediye başkan aday adaylığını düşünen isimler de yavaş yavaş belli olmaya
başladı. Gebze’de 4 yıldır Gebze Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Engin Güzel görevinden istifa edecek. Engin Güzel’in Gebze Belediye başkan aday adaylığı için başvuru yapacağı öğrenildi. Aday adaylığı başvuruları 12 Kasım'da sona erecek.

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