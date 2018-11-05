AKP'de belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvuru maratonunda belediye başkan aday adaylığını düşünen isimler de yavaş yavaş belli olmaya
başladı. Gebze’de 4 yıldır Gebze Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Engin Güzel görevinden istifa etti. Bu sabah görevinden istifa eden Engin Güzel’in Gebze Belediye başkan aday adaylığı için başvuru yapacağı öğrenildi. Aday adaylığı başvuruları 12 Kasım'da sona erecek.
Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Güzel istifa etti!
AKP'de belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvuru yapacağı öğrenilen Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel görevinden istifa etti.
AKP'de belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvuru maratonunda belediye başkan aday adaylığını düşünen isimler de yavaş yavaş belli olmaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz