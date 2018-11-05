Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Güzel istifa etti!

AKP'de belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvuru maratonunda belediye başkan aday adaylığını düşünen isimler de yavaş yavaş belli olmaya

başladı. Gebze’de 4 yıldır Gebze Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Engin Güzel görevinden istifa etti. Bu sabah görevinden istifa eden Engin Güzel’in Gebze Belediye başkan aday adaylığı için başvuru yapacağı öğrenildi. Aday adaylığı başvuruları 12 Kasım'da sona erecek.