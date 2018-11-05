Kullar Şampiyon!

Son maçında zayıf takım Yılmazspor ile karşılaşan şampiyon, farklı kazanırken, maç sonrası şampiyonluk kupasının sevincini sporcu velileri de paylaştı. Lig boyunca oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kullarspor, 35 puanla şampiyon oldu. M.Ali Kağıtçı Stadını Kullarspor bayraklarıyla gelinler gibi süsleyen ekip, sevincini maç sonrası doyasıya kutladı. Şampiyon Kullarspor, şampiyonluk yemeğini, maçın hemen ardından Yahyakaptan’da bulunan köfteci Yusuf’ta kutladı. Ahmet AKAY

KULLARSPOR: 10 YILMAZSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.12 C)

HAKEM: Cengiz Can Agin ***

KULLARSPOR: Ali *** (Melih ***), Emin Hamza ***, Adem ***, Ömer ***, Ömer *** (Ahmet Sak ***), Emirhan ****, Serhat *** (Ahmet Akaş ***), Halil ***, (Rıdvan ***), Mehmet *** (Numan ***)

YILMAZSPOR: Kadem **, Muhammet Yasir **, Arslanbey **, Utku **, Apdülkadir **, Muhammet Mustafa ** (Yağız **), Tunahan **, Haktan ** (M.Ali **)

GOLLER: Emirhan (3), Serhat (3), Emin Hamza (2), Ahmet Akkaş (1), Numan (1)