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Bugün 11:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:04 TSİ )

Yahya Kaptan ikiledi!

İlimizin yeni kulüplerinden biri olan İzmit Yahyakaptan, iki yıl üst üste U12 Ligi’nde şampiyonluk yaşarken bunu anlamlı bir şampiyonluk yemeğiyle taçlandırdı.

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Sezon başından itibaren oynadığı maçlarda büyük coşku yaşatan ve futbol keyfi veren ekibe, tüm maçların da velilerin de katılmasıyla adeta karnaval havası yaşandı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Faruk Sarman’ın direktörlüğünde yol alan kulüp, ikinci yıl da ikinci şampiyonluğuna uzandı. Maçlarını kazanıp rakiplerine fark atan şampiyon İzmit Yahyakaptan, şampiyonluğunu ilan eder etmez soluğu Sapanca’da aldı.

MEHMET ALİ KAĞITÇI’DA KAZANDI:5-0

M.Ali Kağıtçı’da oynadığı son maçını da, Çubuklu Balaspor’a karşı 5-0 kazanıp, resmen şampiyonluğunu ilan eden ekip, şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Mitat Ağa’nın elinden aldı. Yahyakaptan 37 puanla şampiyon olurken, 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik bir mağlubiyetle ligi noktaladı. U12 Ligi A Grubu şampiyonu, kupa töreni sonrasında şampiyonluğu Sapanca’da İlker Açıkgöz’ün sahibi olan, Kıyı Cafe Restaurant’ta düzenlenen yemekte de kutlamaya devam etti.

İZMİT Y.KAPTAN: 5 ÇUBUKLU BALASPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.12 A)

HAKEM: Talha Şimşek ***

İZMİT Y.KAPTAN: Ahmet ***, Yiğitali *** (Tunahan ***), Yusuf *** (Cem ***), Efe ****, Mehmet ***, Rauf *** (Arda ***), Ata *** (Haktan ***), Ayberk ****

ÇUBUKLU BALASPOR: Ahmet **, Şaban **, Berat ***, Kadir **, Melih **, Efe Karamel **, Efe Sevin ** (Ege **), Fatih **

GOLLER: Efe (2), Ayberk (2), Arda (1)

Bugün 11:03 TSİ - Spor

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