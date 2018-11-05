Nursemin ve Şaban dünya evine girdi

Zeynep ve Mevlüt Bayram çiftinin güzeller güzeli kızları Nursemin Bayram ile Nebiye ve Hasan Kahraman’ın yakışıklı oğlu Şaban Kahraman görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi. Gölcüklü işadamlarından Hasan Kahraman, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Genç çift düğün töreninde güzellikleri ile katılanları büyülerken, çiftin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.