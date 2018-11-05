Zeynep ve Mevlüt Bayram çiftinin güzeller güzeli kızları Nursemin Bayram ile Nebiye ve Hasan Kahraman’ın yakışıklı oğlu Şaban Kahraman görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi. Gölcüklü işadamlarından Hasan Kahraman, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Genç çift düğün töreninde güzellikleri ile katılanları büyülerken, çiftin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.
Bugün 11:10 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:12 TSİ )
Nursemin ve Şaban dünya evine girdi
Zeynep ve Mevlüt Bayram çiftinin güzeller güzeli kızları Nursemin Bayram ile Nebiye ve Hasan Kahraman’ın yakışıklı oğlu Şaban Kahraman görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi.
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Bugün 11:10 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz