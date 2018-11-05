Esma ve Oğuzhan hayatlarını birleştirdi

Kandıra’nın tanınmış ailelerinden Nuray-Özcan Ceylan çiftinin oğulları Oğuzhan Ceylan, ailesine Balıkesir Bandırma’dan gelin getirdi. Bir ömür mutluluğa ‘evet’ diyen Esma Aydın ve Oğuzhan Ceylan çiftinin düğün törenleri Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Cemiyete her iki ailenin yakın dost ve akrabaları yoğun ilgi gösterdi. En mutlu günlerini yaşayan ve konuklar tarafından takı yağmuruna tutulan genç çift, kendilerini yalnız bırakmayan tüm sevenlerine teşekkür etti.