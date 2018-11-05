Kandıra’nın tanınmış ailelerinden Nuray-Özcan Ceylan çiftinin oğulları Oğuzhan Ceylan, ailesine Balıkesir Bandırma’dan gelin getirdi. Bir ömür mutluluğa ‘evet’ diyen Esma Aydın ve Oğuzhan Ceylan çiftinin düğün törenleri Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Cemiyete her iki ailenin yakın dost ve akrabaları yoğun ilgi gösterdi. En mutlu günlerini yaşayan ve konuklar tarafından takı yağmuruna tutulan genç çift, kendilerini yalnız bırakmayan tüm sevenlerine teşekkür etti.
Bugün 11:11 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
Esma ve Oğuzhan hayatlarını birleştirdi
Kandıra’nın tanınmış ailelerinden Nuray-Özcan Ceylan çiftinin oğulları Oğuzhan Ceylan, ailesine Balıkesir Bandırma’dan gelin getirdi.
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Bugün 11:11 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz