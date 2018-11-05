Kandıra Hacılar Mahalle Muhtarı Yahya Pekcan ile eşi Neziha Pekcan çiftinin kızları Dilek, Havva-Arif Çakar çiftinin oğulları Cüneyt ile hayatını birleştirdi. Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen törenle dünya evine giren genç çifti, bu mutlu günlerinde akraba ve dostları yalnız bırakmadı. Cemiyete Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve Kandıralı muhtarlar da yoğun katılım sağlayarak genç çifti tebrik etti. Dilek ve Cüneyt çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm sevdiklerine teşekkür etti.
Bugün 11:12 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:15 TSİ )
Muhtar Pekcan, kızını evlendirdi
Kandıra Hacılar Mahalle Muhtarı Yahya Pekcan ile eşi Neziha Pekcan çiftinin kızları Dilek, Havva-Arif Çakar çiftinin oğulları Cüneyt ile hayatını birleştirdi.
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Bugün 11:12 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz