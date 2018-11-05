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Muhtar Pekcan, kızını evlendirdi

Kandıra Hacılar Mahalle Muhtarı Yahya Pekcan ile eşi Neziha Pekcan çiftinin kızları Dilek, Havva-Arif Çakar çiftinin oğulları Cüneyt ile hayatını birleştirdi.

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Kandıra Hacılar Mahalle Muhtarı Yahya Pekcan ile eşi Neziha Pekcan çiftinin kızları Dilek, Havva-Arif Çakar çiftinin oğulları Cüneyt ile hayatını birleştirdi. Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen törenle dünya evine giren genç çifti, bu mutlu günlerinde akraba ve dostları yalnız bırakmadı. Cemiyete Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve Kandıralı muhtarlar da yoğun katılım sağlayarak genç çifti tebrik etti. Dilek ve Cüneyt çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm sevdiklerine teşekkür etti.

Bugün 11:12 TSİ - Yaşam

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