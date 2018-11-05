Kandıra Zafer Camii'nin müezzini Mustafa Arı, 5 yıl önce geçici görevlendirmeyle gittiği Almanya Hamburg'daki görevini tamamlayarak Merkez Zafer Camii'ndeki görevine geri döndü. Bu süre içerisinde camide vekaleten görev yapan İhsan Caner’in görevi de tamamlanmış oldu. Camii cemaati görevi sona eren İhsan Hoca için Anbarlı Restoran’da veda yemeği organize etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte hoş sohbetler edildi.
Bugün 11:14 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:16 TSİ )
İhsan Hoca’ya veda yemeği
Kandıra Zafer Camii'nin müezzini Mustafa Arı, 5 yıl önce geçici görevlendirmeyle gittiği Almanya Hamburg'daki görevini tamamlayarak Merkez Zafer Camii'ndeki görevine geri döndü.
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Bugün 11:14 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz