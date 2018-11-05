İhsan Hoca’ya veda yemeği

Kandıra Zafer Camii'nin müezzini Mustafa Arı, 5 yıl önce geçici görevlendirmeyle gittiği Almanya Hamburg'daki görevini tamamlayarak Merkez Zafer Camii'ndeki görevine geri döndü. Bu süre içerisinde camide vekaleten görev yapan İhsan Caner’in görevi de tamamlanmış oldu. Camii cemaati görevi sona eren İhsan Hoca için Anbarlı Restoran’da veda yemeği organize etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte hoş sohbetler edildi.