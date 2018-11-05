Erbakan Vakfı'ndan Kafkas çıkarması

Erbakan Vakfı Körfez Şubesi Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Körfez Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek lokalinde gerçekleştirilen ziyarette; vakıf yetkilileri yaptıkları hizmetleri; bundan sonraki amaçlarını anlattılar. Dernek başkanı Naci Kıymet ve yönetim kurulu üyeleri ise, Erbakan Vakfı Körfez Şubesi Başkan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.