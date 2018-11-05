Erbakan Vakfı Körfez Şubesi Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Körfez Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek lokalinde gerçekleştirilen ziyarette; vakıf yetkilileri yaptıkları hizmetleri; bundan sonraki amaçlarını anlattılar. Dernek başkanı Naci Kıymet ve yönetim kurulu üyeleri ise, Erbakan Vakfı Körfez Şubesi Başkan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Bugün 11:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Erbakan Vakfı'ndan Kafkas çıkarması
Erbakan Vakfı Körfez Şubesi Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Körfez Şubesi'ni ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz