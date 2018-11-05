Fatihliler, Edirne'yi fethetti

AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Fatih Mahalle Teşkilatı, önceki gün Kültür Gezileri kapsamında Edirne'ye çıkarma yaptı. Sabahın erken saatlerinde otobüs ile Edirne'ye giden AKP’li kadınlar, burada tarihi ve turistlik yerleri gezdiler. Daha sonra aynı günün geç saatlerinde Körfez'e dönüş yaptılar.