AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Fatih Mahalle Teşkilatı, önceki gün Kültür Gezileri kapsamında Edirne'ye çıkarma yaptı. Sabahın erken saatlerinde otobüs ile Edirne'ye giden AKP’li kadınlar, burada tarihi ve turistlik yerleri gezdiler. Daha sonra aynı günün geç saatlerinde Körfez'e dönüş yaptılar.
Bugün 11:16 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Fatihliler, Edirne'yi fethetti
AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Fatih Mahalle Teşkilatı, önceki gün Kültür Gezileri kapsamında Edirne'ye çıkarma yaptı.
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Bugün 11:16 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz