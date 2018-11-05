Bebek Dostu Unvanı bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özelikli birimlerde görevli olan personellere ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ konulu oryantasyon eğitim verildi. Ebe Nevin Azak tarafından verilen eğitimde, anne sütünün bağışıklık sistemi üzerindeki önemi; anne sütüne teşvik etmek, bebekle aralarındaki en güçlü bağın anne sütü olduğu, bebeğin enfeksiyon ve hastalıklara karşı anne sütünün koruduğu anlatılarak personeller bilinçlendirildi. Ayrıca kadın doğum servisindeki annelere de anne sütünün önemi ve emzirme konuları anlatıldı.
Bugün 11:16 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
Darıca’da anne sütü anlatıldı
Bebek Dostu Unvanı bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özelikli birimlerde görevli olan personellere ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ konulu oryantasyon eğitim verildi.
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Bugün 11:16 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz