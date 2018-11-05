Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:16 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 11:18 TSİ )

Darıca’da anne sütü anlatıldı

Bebek Dostu Unvanı bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özelikli birimlerde görevli olan personellere ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ konulu oryantasyon eğitim verildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bebek Dostu Unvanı bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özelikli birimlerde görevli olan personellere ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ konulu oryantasyon eğitim verildi. Ebe Nevin Azak tarafından verilen eğitimde, anne sütünün bağışıklık sistemi üzerindeki önemi; anne sütüne teşvik etmek, bebekle aralarındaki en güçlü bağın anne sütü olduğu, bebeğin enfeksiyon ve hastalıklara karşı anne sütünün koruduğu anlatılarak personeller bilinçlendirildi. Ayrıca kadın doğum servisindeki annelere de anne sütünün önemi ve emzirme konuları anlatıldı.

Bugün 11:16 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Doç. Dr. Orhan Aksoy, hasta kabulüne başladı mask
Doç. Dr. Orhan Aksoy, hasta kabulüne başladı
Yeni anneler için 5 yıldızlı otel hizmeti mask
Yeni anneler için 5 yıldızlı otel hizmeti
Reçetesiz ilaç satışına 2 bin lira ceza geliyor! Yasa mecliste... mask
Reçetesiz ilaç satışına 2 bin lira ceza geliyor! Yasa mecliste...
Bu 5 besin kalbi genç tutuyor mask
Bu 5 besin kalbi genç tutuyor
Ev yoğurdunun 9 FAYDASI mask
Ev yoğurdunun 9 FAYDASI
İzmit’te 190 kişinin evde bakımı yapıldı mask
İzmit’te 190 kişinin evde bakımı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı mask
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti mask
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti mask
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

GALERİ

25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor mask
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor mask
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL