Darıca’da anne sütü anlatıldı

Bebek Dostu Unvanı bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özelikli birimlerde görevli olan personellere ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ konulu oryantasyon eğitim verildi. Ebe Nevin Azak tarafından verilen eğitimde, anne sütünün bağışıklık sistemi üzerindeki önemi; anne sütüne teşvik etmek, bebekle aralarındaki en güçlü bağın anne sütü olduğu, bebeğin enfeksiyon ve hastalıklara karşı anne sütünün koruduğu anlatılarak personeller bilinçlendirildi. Ayrıca kadın doğum servisindeki annelere de anne sütünün önemi ve emzirme konuları anlatıldı.