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Bugün 11:17 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 11:18 TSİ )

Özdilek’te sinema keyfi

Kartepeli büyükler, Kartepe Belediyesi’nin “Alo Evlat” hattı ekibi ile birlikte Cinetime Özdilek Kocaeli sinemasında moral buldu.

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Kartepeli büyükler, Kartepe Belediyesi’nin “Alo Evlat” hattı ekibi ile birlikte Cinetime Özdilek Kocaeli sinemasında moral buldu. Birçok kez geldikleri Cinetime Özdilek Kocaeli sinemasında Yol Arkadaşım 2 filmini izleyen Kartepeli büyüklerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Bugün 11:17 TSİ - Kültür-Sanat

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