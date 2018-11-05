Kartepeli büyükler, Kartepe Belediyesi’nin “Alo Evlat” hattı ekibi ile birlikte Cinetime Özdilek Kocaeli sinemasında moral buldu. Birçok kez geldikleri Cinetime Özdilek Kocaeli sinemasında Yol Arkadaşım 2 filmini izleyen Kartepeli büyüklerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Bugün 11:17 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
Özdilek’te sinema keyfi
Kartepeli büyükler, Kartepe Belediyesi’nin “Alo Evlat” hattı ekibi ile birlikte Cinetime Özdilek Kocaeli sinemasında moral buldu.
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Bugün 11:17 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz