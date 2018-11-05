‘Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci Meclisleri Seçimi’ uygulaması kapsamında Karamürsel’de öğrenci temsilci seçimi yapıldı. Karamürsel Mesleki ve Teknik Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Adem Çalık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“HEPİNİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Daha sonra seçimlerde aday olan öğrenciler, projelerini anlatarak oy istedi. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere başarılar dileyerek, “Siz öğrenciler demokratik yollarla seçilmiş bir topluluksunuz. Ben seçilmiş olan gençleri çok önemsiyor ve lider gözüyle bakıyorum. Liderlik bir yetenektir, ama işlenmezse onu yetiştirecek ve yeşertecek bir ortam hazırlanmazsa liderliğin anlamı yoktur. Bu anlamda kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, il temsilciliği seçiminde başarılar diliyorum” dedi.

KURA ÇEKİMİ BELİRLEDİ

Konuşmanın ardından yapılan seçimde 7 aday kıyasıya bir yarışın içerisine girdi. 28 kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 24 oy kullanırken, başkan ve başkan yardımcılarının oyları eşit olunca yönetmelik gereği kura çekimi yapıldı. Kurada çekimi sonrası Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ahmet Şişman başkanlığa seçilirken, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi’nden Hüseyin İnce ve Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu’ndan Edibe Ebrar Gülsuyu’da Başkan yardımcılığına seçildiler.