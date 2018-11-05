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İZKANDER'den Kızılay’a kan bağışı

İZKANDER yönetim kurulu ve istişare kurulu üyeleri, Kızılay Haftası kapsamında İzmit Kan Alma Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundu.

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Kızılay haftası kapsamında farkındalık yaratmak ve kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla İzmit Kandıra Eğitim ve Kültür Derneği (İZKANDER) Kızılay Haftası kapsamında İzmit Kan Alma Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundu. Düzenlenen ziyarette kan veren İZKANDER Başkanı Ömer Özkan ve yönetim kurulu üyeleri tüm vatandaşları kan bağışına destek olmaya davet etti.

“HERKES KAN BAĞIŞLAMALI”

Özkan konu ile alakalı yaptığı açıklamasında, “11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etme arzusundan doğmuştur. Her ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olmuştur. Bütün yurttaşlarımızı Kızılay’a desteğe davet ediyor, başta Kızılay mensupları olmak üzere insanlığa hizmet için hareket eden tüm Kızılay gönüllülerinin haftalarını kutluyor sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

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