İLKÇEV’den görkemli kapanış

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından 1 yıldır yürütülmekte olan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘2016/2 yılı Gençlik Projeleri Destek’ programı kapsamında kabul edilen, “Geç Kalma, Zinde Kal” projesi yapılan kapanış programı ile sona erdi. Yoğun bir katılımın olduğu programa, İLKÇEV üyeleri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Sunuculuğunu izci liderlerinden Şamil Çevik’in yaptığı program yakılan kamp ateşi ile başladı.

“VALS YAPILDI”

Ateş etrafında izciler ve davetliler marşlar söyleyerek izci liderlerine eşlik ettiler, daha sonra izci grupları kendi hünerlerini sergileyen gösteriler yapıp yeteneklerini sergilediler. Programda daha sonra yarışmalara geçildi, büyük heyecana ve çekişmelere sahne olan yarışmalardan sonra gecenin sürprizine geçildi. Program, yapılan ikramlar ve semaverler de içilen çaylarla açık havada, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti ve izcilerin yaptığı veda valsiyle sona erdi.