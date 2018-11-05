Derince’de Cenk Günaydın belediye başkan aday adayı oldu

Derince’nin “Biz Derinceyiz” fenomeni sosyal medya paylaşımcısı Cenk Günaydın Derince’de Bağımsız Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Cenk Günaydın "İlçede sorunlar belli çözümleri de belli o halde neden siyasetçiler özellikle Başkanlar bu sorunları hemen çözme yoluna gitmiyorlar.Ben halkı dinleyeceğim onların sorun ve önerileri ile Belediye Başkanlığı yapacağım" dedi.