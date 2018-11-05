Derince’nin “Biz Derinceyiz” fenomeni sosyal medya paylaşımcısı Cenk Günaydın Derince’de Bağımsız Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Cenk Günaydın "İlçede sorunlar belli çözümleri de belli o halde neden siyasetçiler özellikle Başkanlar bu sorunları hemen çözme yoluna gitmiyorlar.Ben halkı dinleyeceğim onların sorun ve önerileri ile Belediye Başkanlığı yapacağım" dedi.
Bugün 11:22 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:32 TSİ )
Derince’de Cenk Günaydın belediye başkan aday adayı oldu
Derince’nin “Biz Derinceyiz” fenomeni sosyal medya paylaşımcısı Cenk Günaydın Derince’de Bağımsız Belediye Başkan Aday Adayı oldu.
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Bugün 11:22 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz