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Derince’de Cenk Günaydın belediye başkan aday adayı oldu

Derince’nin “Biz Derinceyiz” fenomeni sosyal medya paylaşımcısı Cenk Günaydın Derince’de Bağımsız Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

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Derince’nin “Biz Derinceyiz” fenomeni sosyal medya paylaşımcısı Cenk Günaydın Derince’de Bağımsız Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Cenk Günaydın "İlçede sorunlar belli çözümleri de belli o halde neden siyasetçiler özellikle Başkanlar bu sorunları hemen çözme yoluna gitmiyorlar.Ben halkı dinleyeceğim onların sorun ve önerileri ile Belediye Başkanlığı yapacağım" dedi.

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