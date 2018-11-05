Alim Erdemir, hafta sonu başvuracak

İstanbul’dan iki dönem milletvekili adayı olan Alim Erdemir, Körfez ilçesinden belediye başkan aday adayı olmaya hazırlanıyor. Körfez Çamlıtepe Mahallesinde oturan ve uzun yıllar Ankara ve İstanbul’da görev yapan Erdemir, Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınıyor. Önemli görevlerde bulunan Erdemir, yaklaşık bir aydır Körfez ilçesini adım adım gezdi. Körfez’in favori aday adayları arasında yer alan Alim Erdemir, aday adaylığı başvurusunu hafta sonu gerçekleştireceği kalabalık bir toplantıyla ilan edecek.

ALİM ERDEKİR KİMDİR?

1974 Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Bayburt’ta, Liseyi; İzmit İmam-Hatip Lisesi’nde,Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi Adalet MSYO Hukuk Bölümü ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde,Yüksek Lisansını, Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında tamamladı.1997’de Körfez Belediyesi’nde başladığı kamu çalışma hayatına, 2000-2003 yıllarında İzmit Büyük Şehir Belediyesi,13 Yılı Pendik Belediyesi’nde olmak üzere;17 yıl müdürlük ve danışmanlık yaptı. 2016-2018 Yılları arası TBMM Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. İnşaat ve Sağlık alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı. Almanya, Hollanda, İsveç, İtalya ve Slovenya’da, yönetim ve organizasyon alanında inceleme ve kurumsal araştırmalar yaptı. Siyasete başladığı Refah Partisi ve Fazilet Partisi gençlik kollarında görevler aldı. Sivil Toplum çalışmalarına Milli Gençlik Vakfı’nın yönetim kurullarında başladı. Sivil Toplum Örgütlerine yönelik düzenlenen STK Akademisinde yöneticilik ve proje danışmanlığı yaptı. Halen Anadolu Bayburtlular Derneği Genel Başkanlığını yürütmektedir. Değişik gazete ve dergilerde köşe yazarlığı ve radyo programcılığı yaptı. Savate Sporları Federasyonu temsilciliğiyle Uluslar arası spor etkinliklerine katıldı. Kuruluşundan AK Partimizin etkinliklerine aralıksız katıldı. 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1.bölge 25 ve 26.dönem milletvekili adayı oldu. Kur’anda Devlet Ahlakı, kamu yönetimlerinde “Stratejik Planlama Süreçleri, Başarının Sırrı 7 T” adlı eserleri yayınlandı. Opr.Dr.Betül Erdemir’le evli, 2 Çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce biliyor.