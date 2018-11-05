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Alim Erdemir, hafta sonu başvuracak

Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Alim Erdemir, belediye başkanlığı aday adayı için başvurusunu hafta sonu düzenleyeceği toplantıyla ilçe binasında yapacak.

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İstanbul’dan iki dönem milletvekili adayı olan Alim Erdemir, Körfez ilçesinden belediye başkan aday adayı olmaya hazırlanıyor. Körfez Çamlıtepe Mahallesinde oturan ve uzun yıllar Ankara ve İstanbul’da görev yapan Erdemir, Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınıyor. Önemli görevlerde bulunan Erdemir, yaklaşık bir aydır Körfez ilçesini adım adım gezdi. Körfez’in favori aday adayları arasında yer alan Alim Erdemir, aday adaylığı başvurusunu hafta sonu gerçekleştireceği kalabalık bir toplantıyla ilan edecek.

ALİM ERDEKİR KİMDİR?

1974 Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Bayburt’ta, Liseyi; İzmit İmam-Hatip Lisesi’nde,Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi Adalet MSYO Hukuk Bölümü ve  Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde,Yüksek Lisansını, Beykent Üniversitesi  İşletme Yönetimi alanında tamamladı.1997’de Körfez Belediyesi’nde başladığı kamu çalışma hayatına, 2000-2003 yıllarında İzmit Büyük Şehir Belediyesi,13 Yılı Pendik Belediyesi’nde olmak üzere;17 yıl müdürlük ve danışmanlık yaptı. 2016-2018 Yılları arası TBMM Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. İnşaat ve Sağlık alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı. Almanya, Hollanda, İsveç, İtalya ve Slovenya’da, yönetim  ve organizasyon  alanında inceleme ve kurumsal araştırmalar yaptı. Siyasete  başladığı  Refah Partisi ve Fazilet Partisi  gençlik kollarında görevler aldı. Sivil Toplum çalışmalarına Milli Gençlik Vakfı’nın yönetim kurullarında başladı. Sivil  Toplum Örgütlerine yönelik düzenlenen STK Akademisinde  yöneticilik ve proje danışmanlığı yaptı. Halen  Anadolu Bayburtlular Derneği Genel Başkanlığını yürütmektedir. Değişik gazete ve dergilerde köşe yazarlığı ve radyo programcılığı yaptı. Savate Sporları Federasyonu temsilciliğiyle Uluslar arası spor etkinliklerine katıldı. Kuruluşundan AK Partimizin etkinliklerine aralıksız katıldı. 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1.bölge 25 ve 26.dönem milletvekili adayı oldu. Kur’anda Devlet Ahlakı, kamu yönetimlerinde “Stratejik Planlama Süreçleri, Başarının Sırrı 7 T” adlı eserleri yayınlandı. Opr.Dr.Betül Erdemir’le evli, 2 Çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce biliyor.

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Yorumlar

(1)
01

Alp - Gitsin Bayburttan başkan olsun o zaman...

Yanıtla . 1Beğen 05 Kasım 13:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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