İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı. 2015 yılında kurulan Çocuk Meclisi’nde yeni dönem için meclis başkanlık seçimi yapıldı. Biri erkek diğeri de kız başkanın seçildiği seçimler kıyasıya geçti. İlk ve ortaokullarda öğrenim gören 10-14 yaş arası 222 çocuğun oy kullandığı seçimde başkanlık için 20 aday yarıştı. Adayların birbirinden ilginç vaatlerde bulundukları seçim sonunda kızlarda Zeynep Sena Gönüllü, erkeklerde de Yusuf İhsan Turgut meclis başkanı seçildiler. Meclis başkan yardımcılıklarına da Elif Ece Karakaş ile Samet Akman seçilirken, öğrencilerin aileleri de salon dışında büyük heyecan yaşadılar. Çocuk meclisinde önümüzdeki günlerde komisyon seçimleri de yapılacak.
Bugün 11:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı
2015 yılında kurulan İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı. 222 çocuğun oy kullandığı seçimlerde 20 aday kıyasıya bir mücadele içerisine girdi.
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Bugün 11:33 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz