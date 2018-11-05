İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı. 2015 yılında kurulan Çocuk Meclisi’nde yeni dönem için meclis başkanlık seçimi yapıldı. Biri erkek diğeri de kız başkanın seçildiği seçimler kıyasıya geçti. İlk ve ortaokullarda öğrenim gören 10-14 yaş arası 222 çocuğun oy kullandığı seçimde başkanlık için 20 aday yarıştı. Adayların birbirinden ilginç vaatlerde bulundukları seçim sonunda kızlarda Zeynep Sena Gönüllü, erkeklerde de Yusuf İhsan Turgut meclis başkanı seçildiler. Meclis başkan yardımcılıklarına da Elif Ece Karakaş ile Samet Akman seçilirken, öğrencilerin aileleri de salon dışında büyük heyecan yaşadılar. Çocuk meclisinde önümüzdeki günlerde komisyon seçimleri de yapılacak.