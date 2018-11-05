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Koçal: Anneye hizmet millete hizmettir

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesi kapsamında Dr. Ferdi Koçal İlkokulu ve Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu’nu ziyaret etti.

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Kocaeli Anne Şehir’ projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dr. Ferdi Koçal İlkokulu ve Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu’nu ziyaret etti. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’nun katıldığı birlikteliklerde okulların idarecileri ve öğretmenleriyle de görüşen Başkan Karaosmanoğlu, minik öğrencilerle de yakından ilgilendi. Ziyaretlerinde toplumsal yapımızın temel dinamiği olan ilk öğretmenlerimiz, örf ve kültürün aktarıcıları annelerimizi çok önemsiyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Anneye hizmet kadına çocuğa, mahalleye, şehre topluma ve millete hizmettir ilkesiyle yola çıktık. Ev düzeni için kişisel donanımın elinin artırılması, şehir düzenine kadın elinin değmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında ev kadınlarının çocuklarına eşlik ettiği bir şehir yaşamı hedefleniyoruz” diye konuştu.

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