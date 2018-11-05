Karamürsel’de Kızılay Haftası

Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi, Kızılay Kocaeli Kan Merkezi ve Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu’nca Kızılay Haftası kapsamında program düzenlendi. Karamürsel Kültür Merkezindeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yılmaz Özmüş yaptı.

GÖSTERİ DÜZENLEDİLER

Programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı Vekili Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Müdürü Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Alemdar, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin oratoryo, Kızılay Marşı, slayt ve drama gösterisi sundu. Etkinlik sonunda Kızılay Kocaeli Kan Merkezi gönüllülerden kan bağışı kabul etti.