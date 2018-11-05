Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:35 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:37 TSİ )

Karamürsel’de Kızılay Haftası

Kızılay Hafta kapsamında Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi, Kızılay Kocaeli Kan Merkezi ve Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortak bir program düzenlendi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

 Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi, Kızılay Kocaeli Kan Merkezi ve Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu’nca Kızılay Haftası kapsamında program düzenlendi. Karamürsel Kültür Merkezindeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yılmaz Özmüş yaptı.

GÖSTERİ DÜZENLEDİLER

Programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı Vekili Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Müdürü Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Alemdar, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin oratoryo, Kızılay Marşı, slayt ve drama gösterisi sundu. Etkinlik sonunda Kızılay Kocaeli Kan Merkezi gönüllülerden kan bağışı kabul etti.

Bugün 11:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yine Kandıra yolu yine KAZA! mask
Yine Kandıra yolu yine KAZA!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
AKP'li Korkmaz'dan beklenen açıklama geldi! mask
AKP'li Korkmaz'dan beklenen açıklama geldi!
Kocaelililer en çok neye para harcıyor? mask
Kocaelililer en çok neye para harcıyor?
AKP'de yapılan anketlerde bir ilk mask
AKP'de yapılan anketlerde bir ilk
İYİ Parti’de Akşener sürprizi mask
İYİ Parti’de Akşener sürprizi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı mask
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti mask
Ramazan Özkaraaslan, vefat etti
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti mask
Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

GALERİ

25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor mask
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor mask
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL