CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen, yaptığı açıklamada 2 -8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle önemli çağrıda bulundu. Başkan Çimen yaptığı açıklamada, “Çoğunuz onları sadece paylaşılan resimlerden görüyorsunuz ama neler çektiklerini nelerle mücadele ettiklerini bilmiyorsunuz acılarını, nelerle mücadele ettiklerini görseniz, bilseniz eminim kalbinizin söküldüğünü hissedersiniz. Hadi bu hafta onlar için zaman ayır ve size en yakın Kızılay kan merkezine giderek 3 tüp kan verin sadece 10 dakikanızı ayırın belki de umut sensin. Lösemi konusunda tek tesellimiz; tedavi edilebilen bir hastalık olması gerçeğidir. Bu önemli hafta da lösemi ile mücadele eden tüm çocuklarımıza acil şifalar diler, sağlıklı ve mutlu yarınlar temenni ederiz” dedi.
Bugün 11:36 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:38 TSİ )
Türkan Çimen: Mutlu yarınlar temenni ederiz
CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen, yaptığı açıklamada 2 -8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle önemli çağrıda bulundu.
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Bugün 11:36 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz