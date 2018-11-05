Derinceli velilere önemli seminer

Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından Yaşam Paylaşım Anaokullarının tüm ülke genelinde gerçekleştirdiği ‘Bilgi ve Deneyim Paylaşım Anne Baba’ semineri, Derince Yaşam Paylaşım Anaokulu tarafından Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nda gerçekleştirildi. ‘Küçük Olmanın Önemi, Büyüme Macerasında Çocukların Gerçek İhtiyaçları’ konulu seminer, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elif Küçükoğlu tarafından verildi. Okul Müdürü Cennet Polat'ın sunuş konuşmasının ardından başlayan seminer de okul öncesi öğrencilerin ve ailelerinin ruhsal ve fiziksel olarak nasıl davranmaları gerektiği, aile-çocuk ilişkisinin önemi hakkında bilgiler verildi.