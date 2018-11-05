TEMAD’a ziyaretler sürüyor

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nün 34. yılı münasebetiyle Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi ziyaretçilerini ağırlıyor. TEMAD Gölcük Şubesi Saadet Partisi’ni ağırladı. Ziyarete Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve partililer katılım sağladı. İl Başkanı Çelik ve İlçe Başkanı Yıldız, Başkan Tülü nezdinde tüm Astsubayların gününü kutladı. Ziyaret için teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade eden Başkan Tülü, Saadet Partililere çalışmalarında başarılar diledi. Saadet Partililer, ardından başkan Tülü tarafından bina turu yaparak, TEMAD’ın çalışmaları hakkında da bilgi aldılar.