Değirmendere Tarihi Yalı Evleri’nin bünyesinde hizmet veren “Konak Sofrası” yeni bir hizmete hazırlanıyor. Uzman bir aşçı kadrosuna ve geniş bir menüye sahip olan Konak Sofrası, bayanlara özel bir çalışmaya imza atacak. Gün organizasyonu düzenleyen bayanlara yönelik olacak bu hizmette özel menüler de yer alacak. Geçtiğimiz günlerde Yalı Evleri Konak Sofrası’nda bu noktada bir tanıtım yapıldı ve bu tanıtıma bayanlar ücretsiz olarak davet edildi. Özel olarak hazırlanan pastalar, börekler, çörekler ve yöresel lezzetler bayanların beğenisine sunuldu ve gün organizasyonlarında çeşitli menüler seçilerek Yalı Evleri’nde yapabilecekleri belirtildi.
Bugün 11:38 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:40 TSİ )
Yalı Evleri’nden hanımlara hizmet
Değirmendere Tarihi Yalı Evleri’nin bünyesinde hizmet veren “Konak Sofrası” yeni bir hizmete hazırlanıyor.
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Bugün 11:38 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz