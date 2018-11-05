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Manavlar, Fikret Toker'den özür bekliyor

CHP’li eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker’in Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP’li İzmit Belediye Başkan adayı Nazif Korkmaz için “Manavcılık adı altında kafatasçılık yapıyor” diyerek Kocaeli’de yaşayan bütün manavların tepkisini üzerine çekti.

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CHP’li eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker’in Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP’li İzmit Belediye Başkan adayı Nazif Korkmaz için “Manavcılık adı altında kafatasçılık yapıyor” diyerek Kocaeli’de yaşayan bütün manavların tepkisini üzerine çekti.

PROJELER İLE ORTAYA ÇIKALIM

Toker, CHP’li İzmit Belediye Başkan adayı Nazif Korkmaz için “Manavcılık adı altında kafatasçılık yapıyor” açıklamasının ardından, özür dilemesi beklenirken bugün sosyal medya hesabı üzerinden Korkmaz'ı ihanetlikle suçladı. CHP’li Toker'in yaptığı paylaşımda "Mezhepsel ya da sovenist söylem ve figürlerle ortaya çıkıp ya beni aday yaparsanız ya da başka birisi aday yapılırsa ben, biz ya da filancalar olarak oy vermeyiz gibi davranışlar ihanettir, parti suçudur" diyerek Korkmaz'ı parti suçu işlediğini belirtti.

“KUTUPLAŞMAYA FIRSAT VERMEYELİM”

Açıklamalarının devamında Toker, "Parti ideolojisi ile sosyal demokrat kimliklerimizle, yapacağımız projeler ile ortaya çıkalım ve kutuplaşmaya fırsat vermeyelim... Bunu herkim yapar ise Ben geçmişte de karşısında idim yine karşısında olacağım ve bırakın susmayı tersine daha yüksek sesle deşifre edeceğim" dedi.

TOKER ÖZÜR DİLESİN

Kocaeli’de yaşayan Manav platformları ve STK’lar Toker’in yaptığı açıklamasının ardından birer birer kınama mesajı yayınladı. CHP’li İzmit Belediye Başkan adayı Nazif Korkmaz’a ise destekler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Toker’in “Manavcılık adı altında kafatasçılık yapıyor”  dediği CHP’li İzmit Belediye Başkan adayı Nazif Korkmaz’ın sevenleri ve Kocaeli’de yaşayan yerli halk Manavlar Toker’in özür dilemesini istiyor.

Bugün 11:44 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Ayhan - beledeiyeyi haciz ettirdiği yıllarını unutmadık bu şahsın

Yanıtla . 0Beğen 05 Kasım 13:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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