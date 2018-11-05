CHP’li Durulmuş: Mecliste var gücümle çalışacağım

CHP Darıca Belediyesi’nde meclis üyeliği için aday adayı olan Arzu Durulmuş, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sık sık esnafları ziyaret eden ve vatandaşların derdini dinleyen CHP’li Durulmuş, Darıca Belediyesi’ni almak için birlik ve beraberlik içinde tüm örgüt ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. Daha çok kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmaların içinde olmak istediğini belirten Durulmuş, “Kültürel ve sosyal anlamda Darıca halkına katkı sunmak istiyorum. Atadan beri CHP’liyim. CHP ile doğdum, CHP ile büyüdüm. Kadınların ve gençler için mecliste var gücümle çalışacağıma söz veriyorum” dedi.Selin BECER

Arzu Durulmuş kimdir?

1973 Erzincan doğumlu. Darıca Lisesi mezunu. Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü 2’nci sınıf terk. 1990 yılında Darıca Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra partide çeşitli görevlerde bulundu. 2 yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yaptı. 27 yıldır CHP üyesi olan Durulmuş, Gebze ve Darıca eski İlçe Başkanlığı Salim Durmuş ile evli.