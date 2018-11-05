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Bugün 11:58 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:00 TSİ )

Karamürsel, koltuğu kaptı

Amatör Süper Lig A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren yenilgisiz, Karamürselspor 7’inci hafta maçında, Cephanelik’te Bağdatspor ile karşılaştı.

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Maçın ilk yarısını Ahmet Seyfi'nin attığı golle 1-0 önde bitiren Karamürselspor oldu. İlk yarı maçlarının tamamını dış sahada oynayan ve stadı bakımda olan Karamürsel ekibi,  aradığı golü, maçın ilk yarısı bitimine bir dakika kaya Ahmet Seyfi ile buldu. Bağdat ise panik halinde soyunma odasına gitti.

2.YARI GOLÜ BAĞDAT GOLÜ BULDU AMA…

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Maçın ikinci yarısında daha iyi top oynayan ve golü arayan takım Bağdatspor, oyuna yeni giren Cihat’ın 69. dakikadaki beraberlik golüyle maça yeniden ortak oldu. Karamürselspor  yeniden ataklarını sıklaştırdı  ve Enes’in yerine oyuna giren Bilal, 78. dakikada galibiyet golünü attı. Bu golle Karamürselspor  puanını 17’ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Karamürsel 17 puanla zirvede yer alırken, haftayı bay geçeneksi lider  İhsaniyespor 16 puanda kalıp ikinci sıraya geriledi. Karamürsel ekibi, cumartesi günü son sırada bulunan Kocaeli Nusretiyespor'a konuk olacak. Karşılaşma Derbent SBadı’nda oynanacak. Bu arada günün diğer maçlarında Kocaeli Güneyşspor Derincespor’u 4-2, Diliskelesi Nusretiye’yi 6-1 yenerken Arslanbey GB. ile Çınarlı 2-2 ile puanları paylaştı. Ahmet AKAY

KARAMÜRSEL: 2 BAĞDATSPOR: 1

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STAT: Cephanelik (S.Lig A)

HAKEMLER: Ömer Kocabey ***, Akın Büyüköztürk ***, Abdullah Yalçınkaya ***

KARAMÜRSELSPOR: Enes ***, Zafer *** (Çağrı **), Berkay ***, Amhet Seyfi ***, Oğuzhan ***, Gökhan ***, Mehmet ***, K.Enes *** (Bilal ***), Ali Rıza *** (Furkan **), Enes ***

BAĞDATSPOR: Enes ***, Yiğithan **, M.Gürkan ***, Barış **, Sabri  ***, Semih ** (Metehan **), H.İbrahim **, Kemal *** (Tolunay **), Ümit ** (Cihat ***), Ahmet **, Aşık Ömer **

GOLLER: Ahmet Seyfi DK.45, Bilal DK.78 (Karamürselspor), Cihat DK.69 (Bağdatspor)

Bugün 11:58 TSİ - Spor

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