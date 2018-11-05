1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda kıyasıya bir yarış var. Gerçi eski BAL temsilcisi Körfez Belediye Hereke Yıldız fire vermeye niyetli değil ama, takipçisi Menderes de final maçını oynayıncaya kadar takibe devam etmekte kararlı gözüküyor. Hereke 3-0’lık galibiyetle zirvedeki yerini korurken, Menderes de 3-1’lik Çerkeşli galibiyeti ile takibini sürdürdü. Bu haftaki Menderes-Hereke Yıldız maçında dananın uyruğu kopacak. Maç cumartesi günü oynanacak. İşte sonuçlar ve puan durumu…
Bugün 12:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:01 TSİ )
Hereke kaçıyor Menderes kovalıyor
1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda kıyasıya bir yarış var.
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Bugün 12:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz