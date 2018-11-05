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Hereke kaçıyor Menderes kovalıyor

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda kıyasıya bir yarış var.

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1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda kıyasıya bir yarış var. Gerçi eski BAL temsilcisi Körfez Belediye Hereke Yıldız fire vermeye niyetli değil ama, takipçisi Menderes de final maçını oynayıncaya kadar takibe devam etmekte kararlı gözüküyor. Hereke 3-0’lık galibiyetle zirvedeki yerini korurken, Menderes de 3-1’lik Çerkeşli galibiyeti ile takibini sürdürdü. Bu haftaki Menderes-Hereke Yıldız maçında dananın uyruğu kopacak. Maç cumartesi günü oynanacak. İşte sonuçlar ve puan durumu…

Bugün 12:00 TSİ - Spor

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