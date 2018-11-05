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Benzerlerinden yüzde 35 daha hafif üretilen asansörler dünya markası olma hedefinde

Kocaeli’de üniversite ve KOSGEB iş birliğinde alüminyum sistemle piyasadaki diğer ürünlere göre yüzde 35 daha hafif asansör taşıyıcı sistemleri üreten firma, dünya markası olmayı hedefliyor.

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Kocaeli’de üretim yapan Öz Şirketler Gurubu’na bağlı Fronte Asansör Firması, yüzlerce sanayi kuruluşunun ve şirketin yer aldığı TÜYAP Tüm Fuarcılık ve Kocaeli Sanayi Odası ortaklığında düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Fuarı 2018 (SANTEK)’te yerini aldı. 31 Ekim-3 Kasım arasında açık kalan fuar, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde ziyaretçilerini ağırladı. Birçok sanayi, araştırma kuruluşu ve firmanın yer aldığı fuarda yeni ürünleri ile katılan firma büyük ilgi gördü. Üniversite ve KOSGEB ortaklığında geliştirilen, normal asansör sistemlerine göre yaklaşık yüzde 35 daha hafif ve daha seri olan asansör sistemlerini ilk kez sergileyen firma, uluslararası bir asansör firması olmayı hedefliyor. Türkiye’de bir ilk olan alüminyum asansör taşıma sistemlerinin tanıtan firmanın yönetim Kurulu Başkanı Korkut Öz, geliştirdikleri yeni sitemle dünya çapında bir şirket olmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Karkaslarımız genelde dkp sacdan üretilir, bu tüm dünyada da aynıdır"

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Yaptıkları yeni asansör sisteminin eski asansörlere göre daha seri ve hafif olduğunu söyleyen Korkut Öz, “Öz Şirketler Grubu 1974 yılından beri faaliyet gösteren inşaat, meral sanayi, asansör ve AR-GE alanlarında hizmet veren bir grup. Bizim yeni markamız Fronte Asansör. Asansör sektörü maalesef Türkiye’de genelde yabancı firmaların üzerinden büyüyen bir sektör. Bu noktada bir Türk firması olarak teknoloji anlamında yeni çalışmalar yapmaya başladık. KOSGEB, Kocaeli Üniversitesi ve firmamızın da içerisinde bulunduğu bir AR-GE çalışması planladık. AR-GE’miz Alüminyum Kabin Karkas projesi. Normalde asansörlerin taşıyıcı yapısı karkaslarımızdır. Karkaslarımız genelde dkp sacdan üretilir. Bu tüm dünyada da aynıdır" dedi.

"Diğer asansörlere göre yaklaşık yüzde 35 oranında daha hafif”

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Asansörleri daha hafif hale getirme fikriyle yola çıktıklarını belirten Öz, "Biz üniversiteden hocalarımızla taşıyıcı sistem konusunda ürünü daha hafif nasıl yapabileceğimiz konusunu tartışıp konuştuk ve alüminyumun bize bu noktada çözüm olabileceğini düşündük. Özellikle uçak ve araba yapımında alüminyum kullanılmaya başlandı. Biz de bunu asansöre taşıdık. Alüminyum karkas sistemi ürettik. Fabrikamızda bir test kulesi kurduk. Prototipimizi kulede test ettik. Testi başarıyla tamamladı. Asansörümüz, diğer asansörlere göre yaklaşık yüzde 35 oranında daha hafif. Aynı zamanda bu performans anlamında da daha iyi bir performans sağlıyor. Daha gücü az motorlar kullanabiliyorsunuz. 3-4 kişinin monte edebileceği bir karkas sistemini 2 kişi monte edebiliyor” diye konuştu.

“Ülkemizde bir ilk, dünyada da örneğini görmedik”

Geliştirdikleri yeni asansör taşıma sistemi ile iddialı olduklarını ve Türkiye’de çoğunlukta olan yabancı firmalarının ürettiği asansörlerin yerini yerli üretim asansörlerin alması için çalıştıklarını kaydeden Öz, “Asansör üretimlerinde bu ülkemiz için iyi bir gelişme. Ülkemizde bir ilk, dünyada da örneğini görmedik. Yurt dışı fuarlarına katıldığımızda özellikle araştırdık. Alüminyumla üretim yapan bir firmayla karşılaşmadık. Bu AR-GE ve teknolojilerin bizim uluslararası bir marka olmamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Devletimiz AR-GE konusunda firmalarımızı destekliyor. Üniversitelerin olduğu projelerde de verilen bu destekler itici bir güç oluyor. Bu noktada biz bir ilki gerçekleştirdik. Devletimizin makine anlamında ciddi boyutta destekleri oldu. Biz şu anda bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah ülkemizde kullanılmaya başlanılacak, uluslararası alanda da üretimini yapacağız" şeklinde konuştu.

"Yerli üretim yapılırken asansör sektöründe geride kalıyoruz"

Asansör sektöründe ciddi sıkıntılar olduğuna değinen Öz, "Türkiye’de her şeyin üretimi yapılırken, yerli savunma sanayisine kadar her alanda yerli üretim yapılırken asansör sektöründe geride kalıyoruz. 3. Havalimanı’nda biliyorsunuz ki her şey yerli. Sadece yürüyen merdivenler ve asansörler yabancı firmalar tarafından yapıldı. Burada Türk firmalarının olmaması bizi üzdü. Orada Öz Şirketler Grubu olarak biz ya da farklı bir firma olabilirdi. Devletimizden özellikle rica ediyorum; asansör sektörünü biraz daha desteklersek yerli firmalara biraz daha itici güç uygularsak bizim de önümüz açılır. Uluslararası bir firma olma yolunda biz de destek almış oluruz” ifadelerini kullandı.

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