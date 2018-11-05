Hedise Evyap’taki kermese büyük ilgi

Körfez’in başarı düzeyi en yüksek okullarından biri olarak gösterilen Körfez Hedise Eyvap İlkokulu’nda düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Okul Aile Birliği öncülüğünde gerçekleşen kermes etkinliği renkli görüntülere de sahne oldu. Kermesin düzenlenmesinde en büyük desteği okulda görevli sınıf anneleri verdi. Öğrenci velilerinin katkıları ile sınıf sınıf hazırlanan stantlarda bulunan ürünler, öğrenciler ve yine velilere satıldı. Kermesten elde edilen gelir okulun ihtiyaçları için kullanılacak. Okul idarecileri, başta kermesin düzenlenmesindeki destekleri ve gösterdikleri fedakarlık nedeniyle tüm velilere teşekkür etti.