Sevda Özkaran Address’i salladı

Katıldığı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla parlayan ve daha sonrasında çıkardığı albümlerle Türk pop müziğine damgasını vurmayı başaran Sevda Özkaran, önceki gece İzmit’in popüler eğlence merkezi Club Address’te hayranlarıyla buluştu. Geceye özel şık bir kostümle sahne alan Özkaran, kendisini dinlemeye gelen İzmitlilere deyim yerindeyse unutamayacakları bir performans sergiledi.
BİLEN İLE DÜET YAPTILAR
Kendisi gibi ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında parlayan İzmitli Emrah Bilen’in geceye katıldığını öğrenen Sevda Özkaran, eski arkadaşını sahneye davet ederek düet yaptı. Mekanı hınca hınç dolduran seyircilerle bir bütün olan iki güçlü ses, seslendirdiği parçalarla İzmitlilerden tam not aldı. Özkaran, konserin sonunda ise İzmit’e uzun bir aradan sonra gelmekten dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Artun Umur ELMASER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz