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Sevda Özkaran Address’i salladı

Seslendirdiği parçalarla beğeni toplayan güzel şarkıcı Sevda Özkaran, İzmit’in popüler eğlence merkezlerinden Club Address’te sahne aldı. Eğlencenin biran olsun durmadığı gecede Özkaran, İzmitli şarkıcı Emrah Bilen ile düet yaparak unutulmayacak bir performansa imza attı.

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Katıldığı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla parlayan ve daha sonrasında çıkardığı albümlerle Türk pop müziğine damgasını vurmayı başaran Sevda Özkaran, önceki gece İzmit’in popüler eğlence merkezi Club Address’te hayranlarıyla buluştu. Geceye özel şık bir kostümle sahne alan Özkaran, kendisini dinlemeye gelen İzmitlilere deyim yerindeyse unutamayacakları bir performans sergiledi.

BİLEN İLE DÜET YAPTILAR

Kendisi gibi ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında parlayan İzmitli Emrah Bilen’in geceye katıldığını öğrenen Sevda Özkaran, eski arkadaşını sahneye davet ederek düet yaptı. Mekanı hınca hınç dolduran seyircilerle bir bütün olan iki güçlü ses, seslendirdiği parçalarla İzmitlilerden tam not aldı. Özkaran, konserin sonunda ise İzmit’e uzun bir aradan sonra gelmekten dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Artun Umur ELMASER

Bugün 12:10 TSİ - Yaşam

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