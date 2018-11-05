Çoşkun Aral, Ormanya’yı çekti

Büyükşehir Belediyesi’nin 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlediği Kartepe Zirvesi’ne katılmak için Kocaeli’ye gelen uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam Parkı Ormanya’yı ziyaret etti. Uzun yıllar boyunca savaş fotoğrafçılığı ve gazeteciliğiyle kendisinden sıkça söz ettiren Aral, Ormanya’yı çok beğendiğini belirterek, “Burası olağanüstü, cıvıl cıvıl. Bir tarafta hayvanlar kendi özgür alanlarında insanlarla temastan mümkün olduğunca uzak, diğer tarafta çocuklar onları gözlemlemekten mutlu” dedi. İlk olarak doğa yürüyüş parkurlarından başlayan gezide sırasıyla mesire alanı, göller, vahşi yaşam alanı ve en sonunda çocuk hayvanat bahçesini incelendi. Aral, yeşilin ve doğanın iç içe olduğu Ormanya’da, bol bol fotoğraf çekti.