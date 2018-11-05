Büyükşehir Belediyesi’nin 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlediği Kartepe Zirvesi’ne katılmak için Kocaeli’ye gelen uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam Parkı Ormanya’yı ziyaret etti. Uzun yıllar boyunca savaş fotoğrafçılığı ve gazeteciliğiyle kendisinden sıkça söz ettiren Aral, Ormanya’yı çok beğendiğini belirterek, “Burası olağanüstü, cıvıl cıvıl. Bir tarafta hayvanlar kendi özgür alanlarında insanlarla temastan mümkün olduğunca uzak, diğer tarafta çocuklar onları gözlemlemekten mutlu” dedi. İlk olarak doğa yürüyüş parkurlarından başlayan gezide sırasıyla mesire alanı, göller, vahşi yaşam alanı ve en sonunda çocuk hayvanat bahçesini incelendi. Aral, yeşilin ve doğanın iç içe olduğu Ormanya’da, bol bol fotoğraf çekti.
Bugün 12:14 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:16 TSİ )
Çoşkun Aral, Ormanya’yı çekti
Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral, Kartepe’de bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı ziyaret ederek, her karesini fotoğrafladı.
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Bugün 12:14 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz