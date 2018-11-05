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Bisiklet bayramı Paşa’da devam etti

Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen törenle, İzmit Belediye tarafından 670 öğrenciye bisikletleri dağıtıldı.

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İzmit Belediyesi’nin ‘Haydi Okula’ projesi kapsamında Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen törenle, 670 öğrenciye daha bisikletleri teslim edildi. Doğu Kışla’daki kapalı pazar alanında düzenlenen bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, AKP İzmit İlçe yöneticileri, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Törende Atatürk Ortaokulu, Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Şehit Selçuk Gökdağ Orta Okulu, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ve İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

“YARINLAR İÇİN GEREKLİ”

Bisiklet dağıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,“Makamlar gelip geçicidir önemli olan güzel hizmetler yapmaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren okullarımıza hep destek verdik. İzmit Belediyesi olarak çocuklarımıza hep öncelik tanıdık. Projelerimizle çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yaptık. Çocuk Hakları Okulu, çocuk hakları masasını ilk biz açtık. Bu projemiz Türkiye’ye model oldu. Bisiklet herkesi mutlu eden bir araçtır. Bisiklet, yarınlar için gerekli. Yarın çocuklarımız büyüdüğü zaman kendi çocuklarına bisikleti öğretecek. Bisiklet sağlık demek, ekonomi, çevre demektir.

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