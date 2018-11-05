2019'da Kocaeli'de suya zam yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, her yılın başında suya TÜFE oranında zam yapıyordu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2019 yılı Ocak ayında İSU’nun yapmaya planladığı zammın yapılmaması için talimat vererek, hükümetin başlattığı enflasyonla topyekûn mücadele kampanyasına destek verdi.
23.5 ORANINDA ZAM YAPILACAKTI
Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli de 2019 yılının başından geçerli olmak üzere yapılması planlanan su zammı ile ilgili İSU Genel Müdürünü arayarak zammın yapılmaması talimatını verdi. Başkan Karaosmanoğlu’nun talimatı ile 2019 Ocak ayından itibaren suya 23.5 oranında zam yapılmayacak.
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Yorumlar
(1 )
Kenan - Secim yatırımları bunlar hey başkan sende işi öğrendin ya .......!
Bırakıp gitmeyeceksin galiba öyle gözüküyor. Ama sen sen ol unut o koltuğu git ibadeti ni yap. 15 senenin günahı çok oldu anlarsın ya
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