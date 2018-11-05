Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları, örgütle ilgili faaliyetler de bulundukları öğrenilen P.A. isimli kadın ve İ.A, M.A ile S.A isimli şahıslar TEM Otoyolu üzeri Gültepe dinlenme tesislerinde durdurulan 73 plakalı araçta yakalandı. Şırnak'tan gedikleri öğrenilen şahıslardan, P.A. isimli şahsın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı tespit edilirken, yakalanmasalardı yurtdışına kaçaçakları öne sürüldü. Işlemleri tamamlanan şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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PKK üyesi 4 kişi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları, örgütle ilgili faaliyetler de bulundukları öğrenilen P.A. isimli kadın ve İ.A, M.A ile S.A isimli şahıslar TEM Otoyolu üzeri Gültepe dinlenme tesislerinde durdurulan 73 plakalı araçta yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz