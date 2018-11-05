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PKK üyesi 4 kişi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan  istihbari  çalışmalar sonucu gerçekleştirilen  operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları, örgütle ilgili faaliyetler de bulundukları  öğrenilen P.A. isimli kadın ve İ.A, M.A ile S.A  isimli şahıslar TEM Otoyolu üzeri Gültepe dinlenme tesislerinde durdurulan 73 plakalı araçta yakalandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan  istihbari  çalışmalar sonucu gerçekleştirilen  operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları, örgütle ilgili faaliyetler de bulundukları  öğrenilen P.A. isimli kadın ve İ.A, M.A ile S.A  isimli şahıslar TEM Otoyolu üzeri Gültepe dinlenme tesislerinde durdurulan 73 plakalı araçta yakalandı. Şırnak'tan gedikleri öğrenilen şahıslardan, P.A. isimli şahsın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü  tarafından arandığı tespit edilirken, yakalanmasalardı yurtdışına kaçaçakları öne sürüldü. Işlemleri tamamlanan şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 12:37 TSİ - Asayiş

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