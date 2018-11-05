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Toker’den Nazif Korkmaz ile ilgili ŞOK İDDİA!

CHP’li eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Nazif Korkmaz hakkında şok iddialarda bulundu. Geçmiş dönemlerde Korkmaz’ın AKP’ye destek verdiğini iddia eden Toker, Korkmaz’ın siyaset ile ilgili çirkin planlar yaptığını söyledi.

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CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Nazif Korkmaz’ın “CHP’li yöneticiler İzmit’İ pazarlıyor. CHP’li yöneticiler seçimi kazanmak istemiyor, manavlar bunu unutmaz” açıklamalarına CHP’li eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker tepki göstermişti. Toker, sosyal medya hesabı üzerinden Korkmaz için “Manavcılık adı altında kafatasçılık yapıyor” demişti. Toker’in paylaşımının ardından Kocaeli’de yaşayan bütün manavlar Toker’e tepki göstererek özür dilemesini istedi.

ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM

Manavlara hakaret etmedim ben şahıslara tepki gösterdim diyerek özür dilemeyeceğini söyleyen CHP’li eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker ise, “Ben manavlara çok yakınım görev sürem boyunca onlarla yakından da çalıştım. Onlara karşı özür dileyecek bir şey yapmadım. Ben şahısla ilgili bir açıklama yapıyorum. Ben kişiyi eleştiriyorum o yüzden özür dilemeyeceğim” dedi.

AKP’YE DESTEK VERDİLER

Gazetemize özel yaptığı açıklamada CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Nazif Korkmaz ile ilgili ciddi iddialar ortaya atan Toker, “2002 yılında belediye başkanıyım o dönem depremin yaralarını sarmaya çalışıyorum. Bunlar Fikret Toker başarısız diye sokaklarda beni kötüleyici çalışmalar yapıyorlardı. 2004 yılında Yenişehir’de toplantı yapıyoruz. Bunlar Nazif Korkmaz ve ekibi Bayram Efe’nin ev sahipliğinde o dönem AKP’den aday olan Abdullah Göktürk’e destek verdiler” şeklinde konuştu.

Nazif Korkmaz

SEÇİMİ KAZANIP ÖLÜNCE BAŞKAN OLACAKTI

Toker, “2009 yılında rahmetli Ömer Türkçakal çok hastaydı. Türkçakal’ı aday gösterip Nazif Korkmaz’ın kardeşi Nafiz Korkmaz’ı da belediye başkan yardımcı yapacaklardı. Planları Türkçakal seçimi kazanırsa zaten ölecek Nafiz Korkmaz’da belediye başkanı olacaktı. Zamanında böyle çirkin planlar yaptılar. Manavcılık üzerinden bu şekilde aday çıkartılmaz” ifadelerine yer verdi.

CHP’YE OY VERMEYİN ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Manavcılık üzerinden ötekileştirme yapılıyor diyen Toker, “Tekrarlıyorum benim manavlara bir hakaretim yok. Ben kişilerin bugüne kadar yaptıklarına tepkiliyim. Bu tür olaylar manavlara zarar veriyor. Her dönem manavlara CHP’ye oy vermeyin çalışması yapıyorlardı. Bunu tehdit olarak kullanıyorlar. Aday yapmazsanız geçmiş dönemdeki gibi oy verdirmeyiz diyorlar” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 13:17 TSİ - Siyaset

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