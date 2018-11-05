AKP Kocaeli İl Başkanı Eryarsoy, aday adaylarını uyardı!

Yerel seçimler için seçim takvimini başlatan AKP’de hareketlilik başladı. İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, ilçe belediye başkanlarının aday adaylıklarıyla ilgili ise “İlçe başkanlarımızın istifasına yönelik genel merkezimizden gelen bir talimat bulunmamaktadır” dedi.

ADAY ADAYLARINI UYARDI

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak “Aday adaylığı sürecimizin ülkemize, milletimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçe başkanlarımızın istifasına yönelik genel merkezimizden gelen bir talimat bulunmamaktadır. Hepsi görevinin başında. Aday adayı olacak arkadaşlarımızın parti politikası dışında herhangi bir söylemde bulunmamasının altını çiziyorum. Aynı zamanda adaylar yazılı ve görsel medyada hazırladıkları seçim materyallerini partimizin kurumsal çizgisinde yapmalıdırlar” dedi.Selin BECER