Ali Çakır da hafta sonu açıklıyor

AKP'li Ali Çakır, 5 yıl aradan sonra yine belediye başkan adaylığı için kolları sıvadı. Körfez’de favori adaylar arasında yer alan Çakır, "Gün olarak net bir kararım yok. Cumartesi ya da Pazar günü aday adaylığımı açıklayacağım. İnşallah ilçemize ve vatanımıza hayırlı olur" dedi.

Ali Çakır kimdir?

1967 Rize’de dünyaya geldi. 1976 yılından beri Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşıyor. Körfez Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Çakır, aynı zamanda Körfez Fırıncılar Odası başkanlığı görevini de yürütüyor. Körfez ilçede faaliyet gösteren Çakıroğlu Fırınları’nın işletmeciliğini yapan Ali Çakır, evli ve 2 çocuk babası.