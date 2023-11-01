01 Kas 2023 - 17:11- Gündem

Meclis'te çaya yüzde 100 zam! 1 TL'den 2 TL'ye çıktı!

TBMM’de çaya yüzde 100 zam geldi. 1 lira olan bir karton bardak çay 2 liraya çıktı.
Meclis'te çaya yüzde 100 zam! 1 TL'den 2 TL'ye çıktı! mask

Restoranındaki fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen TBMM’de çaya yüzde 100 zam yapıldı.

1 TL’den satılan karton bardakta çay 2 TL’ye çıkarıldı.

Zam haberini, gazeteci Osman Cerit sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Cerit, X (Twitter) üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de çaya yüzde 100 zam geldi. Daha önce 1 TL olan karton bardakta çay 2 TL oldu..."

KUZU ŞİŞ 45 LİRA

TBMM'nin en favori yiyeceği, 15 Türk Lirası ile oldukça uygun fiyatlı olan "Vişneli Tayfır". Bunun yanı sıra menülerde yer alan kuzu şiş ise 45 Türk Lirası ile dikkat çekiyor.

Kaynak: yeniçağ
# oldu, dikkat, Zam

01 Kas 2023 - 17:11 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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