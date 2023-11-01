Meclis'te çaya yüzde 100 zam! 1 TL'den 2 TL'ye çıktı!

Restoranındaki fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen TBMM’de çaya yüzde 100 zam yapıldı.
1 TL’den satılan karton bardakta çay 2 TL’ye çıkarıldı.
Zam haberini, gazeteci Osman Cerit sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Cerit, X (Twitter) üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"TBMM'de çaya yüzde 100 zam geldi. Daha önce 1 TL olan karton bardakta çay 2 TL oldu..."
KUZU ŞİŞ 45 LİRA
TBMM'nin en favori yiyeceği, 15 Türk Lirası ile oldukça uygun fiyatlı olan "Vişneli Tayfır". Bunun yanı sıra menülerde yer alan kuzu şiş ise 45 Türk Lirası ile dikkat çekiyor.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
B.acar - %1000 zam yapılmalı.
Yenidoğan - % 100 zam olurmu yazık çok olmuş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.