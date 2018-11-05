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Caner Göçmez, Cumartesi açıklıyor

Körfezli Eczacı Caner Göçmez aday adaylığını Cumartesi günü açıklıyor. AKP'den Körfez Belediye Başkanlığına talip olan Göçmez’in görkemli bir aday adaylığı açıklaması yapması bekleniyor.

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Uzun bir süredir Körfez’de eczacılık yapan Caner Göçmez,  yeniden siyasete giriyor. Bir dönem Genç Parti’de siyaset yapan Göçmez, bu dönem AKP'den Körfez Belediye Başkanlığına Aday Adayı oluyor. 10 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da adaylık başvurusunda bulunacak olan Göçmez 1997 yılından beri Körfez’de eczacılık yapmakta. 

Caner Göçmez Kimdir

1972 Gölcük doğumlu. İlk, orta ve liseyi İzmit’te bitirdi. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun. 1995 yılında askere gidip geldikten sonra 1997 yılında Tütünçiftlik’teki Körfez Eczanesini devir alarak mesleğe başladı. Evli. Alman Lisesi birinci sınıf öğrencisi bir kızı var. Eşi de KOÜ Tıp Fakültesinde doçent olarak görev yapıyor.

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Yorumlar

(2)
02

Cem Umaç - Kendisini çok severim. Bu kentin çocuğudur. Ortamın nabzını tutan bir insandır. Siyaset alanında da başarılı olacağına inanıyorum. Yolu açık olsun.

Yanıtla . 0Beğen 05 Kasım 16:43
01

Erol Demirbek - hayırlı olsun , sahile heykel, çöp arabalarında temizlik işçiliği haberlerinden sonra bekliyorduk zaten . aday adayı olmak iyidir aday yapılmasan bile emeğin göz ardı edilmez akıllı gençmiş bravo

Yanıtla . 1Beğen 05 Kasım 15:40

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