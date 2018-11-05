Caner Göçmez, Cumartesi açıklıyor

Uzun bir süredir Körfez’de eczacılık yapan Caner Göçmez, yeniden siyasete giriyor. Bir dönem Genç Parti’de siyaset yapan Göçmez, bu dönem AKP'den Körfez Belediye Başkanlığına Aday Adayı oluyor. 10 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da adaylık başvurusunda bulunacak olan Göçmez 1997 yılından beri Körfez’de eczacılık yapmakta.

Caner Göçmez Kimdir

1972 Gölcük doğumlu. İlk, orta ve liseyi İzmit’te bitirdi. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun. 1995 yılında askere gidip geldikten sonra 1997 yılında Tütünçiftlik’teki Körfez Eczanesini devir alarak mesleğe başladı. Evli. Alman Lisesi birinci sınıf öğrencisi bir kızı var. Eşi de KOÜ Tıp Fakültesinde doçent olarak görev yapıyor.