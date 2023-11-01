Osman Nuri Şenol ilk kitabını çıkardı

BÜYÜK EMEK HARCADI

Gölcük Mamuriye Köyü’nde doğup büyüyen, emekli öğretmen Osman Nuri Şenol (76), gençlere örnek olacak bir harekete imza attı. 1968-1995 yılları arasında Mardin, Bursa gibi birçok ilde öğretmenlik yapan Şenol, emekli olduktan sonra kitap yazmak istedi. Emekli-Sen Kocaeli Şube başkanlığını uzun yıllar yapan, Kocaeli’de bağımsız milletvekili adayı olan Osman Nuri Şenol, son 4-5 yıldır verdiği emeği yazıya dökerek güzel bir eser ortaya çıkardı.

KİTAP NELERİ ANLATIYOR?

Eski sendikacı Osman Nuri Şenol, ilk kitabı olan “Anılardan Düşünsele” isimli eserini Soydan İş Merkezi zemin katta bulunan Sahaf Kitap Keyfim’de yakın çevresi, sevenleri ve okurları için imzaladı. Kendi çocukluğu ve yaşamdan öğrendiklerini, sendikal mücadelesini, siyasi ve sosyal yaşam tecrübelerini derleyen Şenol’un imza gününe yoğun katılım vardı. Aile bireyleri başta olmak üzere kendisini tanıyan ve sevenleri imza gününe akın etti.

İLGİDEN MEMNUN KALDI

Soydan İş Merkezi’nde 14.00-18.00 saatleri arasında kitabını imzalayan Şenol, gördüğü ilgiden mutlu oldu. Kitap yazmanın kendisine keyif verdiğini ve eserini büyük bir mutlulukla ortaya çıkardığını belirten Şenol, “Bu kitapta hem hayatımdan kesitler var hem de öğretici ve yol gösterici bilgiler var” diyerek kitabına gösterdikleri ilgiden dolayı kendisini tanıyan ve imza gününe gelenlere teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)