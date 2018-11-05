AKP'nin eski il başkanı Şemsettin Ceyhan, yaklaşan yerel seçimler için bu güne kadar bir yorum yapmadı. AKP Kocaeli kulislerinde ise eski il başkanı Ceyhan’ın İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı düşündüğü konuşuluyor. Adaylık sürecinin başladığı bu günlerde Ceyhan’ın bir hamle yapacağı konuşuluyor.
Bugün 13:52 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:10 TSİ )
Şemsettin Ceyhan’ın adı İzmit için geçiyor
AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da bu dönem belediye başkan aday adayı olması bekleniyor. AKP Kocaeli kulislerine göre Şemsettin Ceyhan’ın İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olacağı konuşuluyor.
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Bugün 13:52 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Mustafa Yavuz - Büyük başkanı Kocaeli büyükşehir belediye başkanı olarak ŞEMSETTİN CEYHAN BAŞKAN GÖRMEK İSTİYORUZ
Metin Kaynak - Yapmazlar...
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