Şemsettin Ceyhan’ın adı İzmit için geçiyor

AKP'nin eski il başkanı Şemsettin Ceyhan, yaklaşan yerel seçimler için bu güne kadar bir yorum yapmadı. AKP Kocaeli kulislerinde ise eski il başkanı Ceyhan’ın İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı düşündüğü konuşuluyor. Adaylık sürecinin başladığı bu günlerde Ceyhan’ın bir hamle yapacağı konuşuluyor.